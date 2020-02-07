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7 февраля, 20:30

В Петербурге и Москве пикетируют в поддержку фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика В Петербурге и Москве пикетируют в поддержку фигурантов дела "Сети"

Жители Петербурга и столицы вышли на улицы своих городов для того, чтобы пикетами поддержать фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

"Дело Сети - пожалуй одно из самых несправедливых политически мотивированных дел в современной России. По обвинениям, основанным на „неустановленном месте, неустановленном времени и неустановленных обстоятельствах“, ребят, которые по мнению следствия „планировали спланировать“ собираются посадить до 18 лет", - негодуют организаторы еженедельного мероприятия.

Среди вышедших поддержать молодых людей, участвующих в уголовном разбирательстве, политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев,  спецкор "Новой газеты" Илья Азар и другие.

Кроме того, лидер музыкальной группы "Кровосток" Антон Черняк (Шило) записал видеообращение в поддержку фигурантов дела.

Суды по делу "Сети" длятся уже более года параллельно в Петербурге и Пензе. Девятерых юношей задержали за несколько месяцев до выборов президента в 2018 году, обвинив их в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти.

Фигуранты дела утверждали, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле двух участников разбирательства подтверждали члены ОНК.

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