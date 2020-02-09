Варламов присоединился к критикам благоустройства в Лисьем Носу

На проблему качества новейшего благоустройства, проведенного в Лисьем Носу, вслед за местными гражданскими активистами обратил свое внимание топ-блогер Илья Варламов. Он расширил список претензий, первоначально заключавшихся в критике кабинок для переодевания за их привлекательность для вуайеристов. В частности, созданную на пляже среду Варламов счел недоступной для маломобильных граждан, несмотря на то, что позиционировалась она как пространство и для людей с ограниченными возможностями тоже. Также его смутили "какие-то трубы, торчащие из земли". За несколько месяцев, подчеркивает блогер, часть элементов благоустройства успела прийти в негодность.

Заочно фотограф и урбанист вступил в полемику с начальником отдела благоустройства Приморского района Артемом Гырлой, анонсировавшего скорейший ремонт.

"Вопросы-то возникают совсем другие: как вообще можно было допустить подобные ошибки? Благоустройством ведь всегда занимается далеко не один человек. Ладно, допустим, что спроектировали неправильно, но неужели при установке конструкций ни у кого не возникло никаких вопросов? А как вообще принимали все это?", - написал он в своем блоге.

Расположение скамеек и кабинок Варламов встроил в ряд "глупостей, шагающих по стране".