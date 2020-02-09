"Жемчужный берег" Финского залива снова защищали на Юго-Западе

Жители Красносельского района и городские активисты вышли на очередную акцию против строительства автомобильной дороги вдоль побережья Финского залива - вдоль пляжа, который носит неформальное название Жемчужный.

В ветреную погоду на берегу собрались выразить свои требования в адрес петербургской власти несколько десятков активистов. Они встали с протестными плакатами и занялись сбором подписей против губительного, с их точки зрения, строительства.

Отметим, что почти одновременно с флэшмобом в защиту пляжа в том же районе прошел флэшмоб с требованиями построить обещанные образовательные учреждения.

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