"Жемчужный пляж" снова защищали с плакатами в руках - на китайском

Защитники береговой линии Финского залива, живущие в Красносельском районе, продолжают свои протестные выступления. После пикета во дворе ЖК "Балтийская жемчужина" и пикета у стен КГА защитники "Жемчужного пляжа" встали у ограды петербургского правительства.

Примечательно, что для письменных протестных заявлений был использован китайский язык.

"Всю прошлую неделю проходили пикеты перед правительственными зданиями, идёт сбор подписей. Но, судя по всему, властям и китайскому инвестору аргументы горожан непонятны", - говорится в посте.

Застройщик участка намерен уничтожить береговую полосу и создать на ее месте четырехполосную автомобильную магистраль.

Фотографии: "Красивый Петербург"

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