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11:25

Суд огласил приговоры пензенским фигурантам дела "Сети": все получили от 6 до 18 лет колонии

фото ЗакС политика Суд огласил приговоры пензенским фигурантам дела "Сети": все получили от 6 до 18 лет колонии

В Пензе начали оглашать приговоры местным фигурантам резонансного дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России). Все без исключения подсудимые признаны виновными.

Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет и штраф в 50 тысяч рублей. Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Максима Иванкина приговорили к 13 годам колонии строго режима. Михаил Кульков - 10 лет колонии строгого режима. Василий Куксов - 9 лет колонии общего режима. Армана Сангынбаева приговорили к 6 годам колонии.

Всем фигурантам зачтен срок отбывания в СИЗО: один день, проведенный под арестом приравнивается к одному дню в колонии.

Шакурского и Пчелинцева сочти виновными в организации террористического сообщества "Сеть". Остальные повинны в участии в сообществе - части 1 и 2 статьи 205.4 УК.

Суды по делу "Сети" длились более года параллельно в Петербурге и Пензе. Девятерых юношей задержали в двух городах за несколько месяцев до выборов президента в 2018 году, обвинив их в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти.

Фигуранты дела утверждали, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле двух участников разбирательства подтверждали члены ОНК.

Дело получило широкую огласку. Каждые выходные жители Москвы и Петербурга выходили в пикеты в поддержку подсудимых.

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