Поклонская приступила к борьбе с обналичиванием материнского капитала

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о том, что в связи с обилием доходящих до нее сведений о практиках обналичивания материнского капитала начинает посильно с ними бороться. Мотивы формальных жертв этой, как ей видится, очевидной аферы, Поклонская понимает не вполне.

"Мошенники забирают себе в качестве гонорара 100-200 тысяч, а вы при этом оформляете полную доверенность на мутную конторку. И затем от вашего имени эти «болотные гоблины» смогут продавать имущество и оформлять кредиты. Ну, это как продажа души дьяволу — совсем не выгодная сделка, и вы в любом случае останетесь в дураках", - написала женщина у себя в Facebook.

Законотворец призывает читателей своих социальных сетей знакомить ее с названиями фирм, специализирующихся на упомянутом недобросовестном "бизнесе", и обещает содействовать их уголовному преследованию через депутатские запросы.

Ранее Поклонская, что не вполне типично для единоросса, выразила готовность способствовать облегчению участи тех, кто оказался в неволе после московских протестов летом прошлого года. Однако, прежде ей нужно удостовериться в несправедливости или несоразмерности того или иного наказания.