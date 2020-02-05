Поклонская готова способствовать освобождению осужденных по "московскому делу"

Депутат-единоросс из Государственной думы Наталья Поклонская выразила готовность обсуждать судьбу заключенных по так называемому "московскому делу", признавать спорность ряда приговоров и даже поспособствовать их перепроверке.

"Если незаконное осуждение, несоразмерное наказание, то у нас есть статья в Уголовном кодексе за такое преступление. Инициатором для проведения проверки может стать любой человек — хоть депутат, хоть Иванов, Петров, Сидоров — любой человек. Если есть такие факты и такая инициатива, я принимаю ваше предложение", - ответила женщина ведущему "Эха Москвы".

Депутат, комментируя летние протесты в столице, выделила дело блогера Владислава Синицы, который получил пять лет колонии за твит о гипотетической судьбе детей тех силовиков, которые особенно жестоко ведут себя с гражданами. Высказывания Синицы вызвали у нее осуждение, и его дело она упомянула в контексте обоснованного преследования людей.

При этом Поклонская подчеркнула, что не стоит на позициях, будто бы протест и митинг - "это плохо": "сажать людей несправедливо, необоснованно и необъективно нельзя".

По "московскому" делу сидит больше десяти людей, добивавшихся честных выборов в Мосгордуму на столичных несанкционированных акциях июля-августа прошлого года.