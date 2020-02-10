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15:30

"Яблоко": Приговор по делу "Сети" - чудовищное надругательство над законом

фото ЗакС политика "Яблоко": Приговор по делу "Сети" - чудовищное надругательство над законом

Руководство партии "Яблоко" обнародовало заявление, посвященное длительным срокам заключения, которые 10 февраля получили фигуранты дела "Сети" (запрещенной в России и признанной террористической организации). Демократы требуют полной отмены назначенных арестантам наказаний и указывают на имевший место с их точки зрения правовой и процессуальный произвол: "чудовищное надругательство над законом и справедливостью".

"Это – не правосудие. Это расправа. «Яблоко» считает дело «Сети» откровенно сфабрикованным спецслужбами, а обвиняемых по этому делу – невиновными и жертвами политических репрессий", - говорится в тексте.

В идеальной картине мира "яблочников" преследовавшие заключенных представители государства должны поменяться с ними местами. Политическое заявление подписал избранный в декабре прошлого года новый председатель партии Николай Рыбаков.

Напомним, что семерых молодых людей приговорили к срокам от 6 до 18 лет в колонии строгого режима. Их обвиняли в попытке государственного переворота. Фигуранты дела публично жаловались на примененные к ним сотрудниками ФСБ пытки.

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