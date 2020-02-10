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16:01

Движение на 32 дорогах Крестовского острова ограничат в дни Евро-2020

фото ЗакС политика Движение на 32 дорогах Крестовского острова ограничат в дни Евро-2020

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного 10 февраля направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о временном ограничении движения транспорта по Крестовскому острову в дни проведения игр на Евро-2020. 

В дни матчей проехать на остров смогут только его жители, а также работающие на Крестовском граждане. Также на территорию будут допускаться автомобили экстренных и оперативных служб. В перечне, опубликованном на сайте Смольного, содержится 32 дороги, где будет ограничено движение.

В дни матчей Финляндия-Россия (17 июня) и четвертьфинала (3 июля) транспорт не будет допускаться на остров с полуночи и до полуночи. 

13 июня (матч Бельгия - Россия) и 22 июня (Финляндия - Бельгия) ограничения установлены с 00:00 до 03:00 следующего дня. 

В конце лета 2019 года заместитель председателя комитета по вопросам законности Александр Шевченко, выступая в Законодательном собрании, сообщал, что на Крестовском острове создадут восемь пропускных пунктов. На их организацию комитет попросил 22 млн рублей из казны. Эта сумма, по словам заместителя председателя, была сформирована на основе анализа проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. В начале февраля чиновники комитета по физкультуре Смольного сообщали, что представители УЕФА присвоили Петербургу наивысшую степень готовности к проведению матчей чемпионата.

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