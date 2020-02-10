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10 февраля, 19:38

Амосов предложил создать федеральный фонд поддержки объектов всемирного наследия в России

фото ЗакС политика Амосов предложил создать федеральный фонд поддержки объектов всемирного наследия в России

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов уверен в необходимости федеральной поддержки объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в России. Соответствующее заявление парламентарий сделал 10 февраля на круглом столе «Санкт-Петербург как объект Всемирного наследия - стратегия охраны», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Амосов напомнил, что в список ЮНЕСКО входят 30 объектов культурного и природного наследия из России. Центр Петербурга является самым крупным из них, напомнил депутат. По его мнению, в России должна существовать программа федеральной поддержки объектов культурного наследия. Он предложил два варианта: создание федерального резервного фонда или правительственной программы. 

Парламентарий пояснил, что содержание объектов культурного наследия требует немалых усилий. Также, по мнению Амосова, Петербургу надо определить четкие границы исторического центра. Это поможет продвигать идею федерального финансирования, считает депутат.

София Саттарова


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