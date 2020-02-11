Горизбирком досрочно прекратил полномочия двух членов ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия освободила от обязанностей до истечения полномочий членов территориальных избирательных комиссий №5 Лидии Рудинской и №17 Александра Баринова. Решение принято на заседании 11 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Аллы Егоровой, Рудинская была выдвинута муниципальным советом МО «Народный», а Баринов - собранием избирателей помести работы. Они написали заявления о сложении полномочий по собственному желанию, уточнила Егорова. Горизбирком одобрил сложение с них полномочий и обьявил приём предложений для желающих занять их места с 11 по 28 февраля включительно.

Отметим, ранее Рудинская заняла должность главы ТИКа №2. В этот территориальный избирком ее направило отделение партии «Родина».

София Саттарова

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