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13:40

Милонов советует депутатам следить за "дельцами", завышающими цены на медицинские маски

фото ЗакС политика Милонов советует депутатам следить за "дельцами", завышающими цены на медицинские маски

Федеральный парламентарий Виталий Милонов подготовил обращение к петербургским коллегам в лице муниципалов и депутатов ЗакСа с предложением учредить межпарламентскую мониторинговую группу по выявлению фактов завышения цен на противовирусные препараты и медицинские маски.

Милонов напомнил, что жители города жаловались на необоснованное увеличение стоимости средств медзащиты. В ситуацию, добавим, уже вмешалась Федеральная антимонопольная служба.

"Дельцы от медицины, наживающиеся на людях, должны быть наказаны по всей строгости закона - своими действиями они сеют панику и создают искусственный ажиотаж, подрывают спокойствие граждан. Такие действия наносят вреда больше, чем сам коронавирус", - полагает политик.

Напоследок Милонов добавил, что по итогам проделанной работы он намерен подготовить законопроект, недопускающий "взвинчивания" цен на препараты первой необходимости в условиях угрозы эпидемии и повышенной вирусной опасности.

Напомним, новый китайский коронавирус унес жизни уже более тысячи человек. Инфицированы более 42 тысяч граждан.


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