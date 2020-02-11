Заразившуюся коронавирусом студентку в Тюменской области выписали из больницы

Врачи инфекционной больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, болевшую вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

По словам Куликовой, анализы студентки сейчас в норме. Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что после выписки девушка может пользоваться полной свободой передвижения.

Студентка проходила лечения с 3 февраля. Она – одна из двух зараженных коронавирусом, выявленных в России. Второй – мужчина в Забайкальском крае, гражданин Китая.

Тем временем число зараженных коронавирусом превысило 42 тысяч человек, погибли более тысячи. Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке.