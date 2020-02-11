Суд отказался возвращать дело Израйлита прокурору из-за декларации об амнистии капитала

Смольнинский суд Петербурга отказался вернуть прокурору уголовное дело в отношении предпринимателя Валерия Израйлита, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Претензии стороны защиты касались упоминания декларации Израйлита об амнистии капитала в материалах дела. В суде пояснили, что упоминание этого слова не противоречит закону, а сама спецдекларация не фигурирует как самостоятельное доказательство. В ходе заседания суд приобщил к материалам дела документы от управления ФСБ по Петербургу о том, что декларацию вернули в ФНС.

«Прокурор пояснила, что не представляла в рамках судебного разбирательства копию спецдекларации и иные доказательства в части сведений из нее. И не планирует это делать», - добавили представители судов.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете использовании деклараций об амнистии капитала для возбуждения уголовных дел.

Совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Израйлита подозревают в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. В сентябре выяснилось, что ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии капитала. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Этот документ стал поводом для обвинений в выводе средств за границу по подложным документам и в легализации полученных путем мошенничества денег.