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11 февраля, 18:17

Адвокат Филинкова рассказал о реакции подзащитного на приговоры по делу «Сети»*

фото ЗакС политика Адвокат Филинкова рассказал о реакции подзащитного на приговоры по делу «Сети»*

Петербургский обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков мужественно воспринял новость о приговорах, вынесенных накануне Приволжским окружным военным судом в Пензе, сообщил адвокат фигуранта Виталий Черкасов.

«Не ожидал, что обнаглели настолько. Не попытались даже сделать вид, что хоть что-то учли - в этом фарсе, шоу... Меня не запугали, я все делаю правильно», - процитировал слова своего подзащитного Черкасов на личной странице в Facebook.

Он также написал, что в Петербурге Московский окружной военный суд продолжит рассматривать дело 25 февраля. До этого последнее заседание состоялось в начале июня, после чего был взят перерыв для проведения фоноскопической экспертизы имеющейся в материалах дела аудиозаписи разговора Филинкова и другого обвиняемого Юлия Бояршинова.

Напомним, семь пензенских фигурантов дела получили от 6 до 18 лет колонии.  Тройка Приволжского окружного военного суда полностью удовлетворила требование прокуратуры.

Пензенское и петербургское дела «Сети» были возбуждены в конце 2017 – начале 2018 года. Десятерых анархистов и антифашистов сотрудники ФСБ обвиняли в участии в законсперированной организации, подготовке к свержению власти и планах провозглашения «анархического государства». Большинство обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока. О пытках заявил также свидетель Илья Капустин, который после снятия побоев решил покинуть страну. Военные следователи отказались возбуждать уголовные дела по заявлениям о применении силы к обвиняемым и свидетелю.

В январе 2019 года было вынесено первое обвинительное заключение. Петербуржец Игорь Шишкин получил 3,5 года колонии общего режима. Его дело было вынесено в отдельное производство, после того как Шишкин согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Сотрудницы ОНК в первые дни после задержания зафиксировали на его теле следы от побоев, обвиняемый объяснил, что получил травмы на спортивной тренировке.  

 


* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

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