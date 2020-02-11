Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера Ольги Голодец на пост зампреда правления, передает РБК со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

Теперь назначение должен согласовать Центробанк, отметил Греф. На новом посту Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы банка. В том числе – развивать новую медицинскую платформу, которую Сбербанк собирается создать. Также Голодец займется взаимодействием банка с госорганами в цифровой сфере.

О том, что Голодец займет этот пост, ранее сообщали источники РБК. В состав правительства она входила в 2012 – 2020 годах, когда премьер-министром был Дмитрий Медведев. Она ушла в январе, когда Медведев объявил о роспуске кабмина, а новый премьер Михаил Мишустин сформировал другой состав.