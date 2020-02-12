Мишустин назначил Одеса Байсултанова замминистра спорта, тот поблагодарил Кадырова

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замминистра спорта Одеса Байсултанова, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Байсултанов в последние несколько лет был первым замминистра по делам Северного Кавказа. Перед этим он 20 лет работал в правительстве Чечни, был председателем правительства республики с 2007 года, а с 2012-го стал заместителем полпреда президента в СКФО.

«Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие и особенно моего Дорогого Брата, Героя России, Главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за поддержку и предоставленные возможности!» - прокомментировал свое назначение Байсултанов в Instagram.

По данным Русской службы Би-би-си, Байсултанов приходится Кадырову двоюродным братом.