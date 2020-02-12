Шульман отметила новый тренд в судопроизводстве по "террористическим" делам

Политолог и социолог Екатерина Шульман рассказала о том, как стало меняться правоприменение тяжких статей Уголовного кодекса, касающихся террористической деятельности, после изменения законодательства в 2013 году. В последнее время, замечает она, тренд становится все отчетливее, и наблюдать его, в частности, можно было на примере запрещенной в РФ и признанного террористическим сообщества "Сеть", по делу которой семеро фигурантов 10 февраля получили от 6 до 18 лет колонии строгого режима. По словам Шульман, в последние годы идет "перенос северокавказских практик как следственных, так и судебных на все остальные территории".

"До этого, грубо говоря, судебные дела следовали за реальными терактами. Взорвали где-то что-то — ну, вот после этого идет расследование. А те правовые новации, которые мы тут с вами описываем, они позволили формировать террористические сообщества, не говоря уже о террористических организациях, без события преступления. И после этого у нас появились эти сообщества в совершенно мирных среднерусских регионах, в которых никаких террористических актов не происходило", - высказалась ученый в авторской радиопрограмме.

Гораздо легче, также подчеркивает специалист, преследовать людей за участие в преступном (террористическом) сообществе, чем в преступной (террористической) организации: доказательство наличия последней требует большего количества формальностей.

По оценке политолога, осужденные двумя днями ранее, учитывая их скандальные заявления о примененных во время следствия пытках, имеют хорошие шансы получить быструю компенсацию от ЕСПЧ, однако в целом, признается Шульман, в деле "Сети" по целому ряду причин тяжело рассчитывать на смягчение участи его участников.