УФАС уличило оптовиков в сговоре из-за резкого роста цен на медицинские маски

Петербургское управление ФАС возбудило дело в отношении нескольких оптовых поставщиков медицинских масок из-за завышения цен на продукцию, сообщили представители ведомства.

Дело возбуждено в отношении ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ "Эклиф"», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб». Проверка УФАС показала, что эти компании с середины января до начала февраля практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий.

«Такие действия компаний-оптовиков содержат признаки заключения соглашения на рынке медизделий, которое привело к повышению цен», - пояснили в УФАС.

Руководитель УФАС Вадим Владимиров напомнил, что ранее замруководителя ФАС Андрей Цариковский назвал «экономическим мародерством» такое поведение компаний, которые стремятся получить больше прибыли на фоне «панических настроениях граждан» из-за коронавируса COVID-2019.

«Санкт-Петербургское УФАС изучило цепочку "производитель – дистрибьютор – розница" и пришло к выводу, что возможные признаки картельного соглашения, вероятно, присутствуют на уровне оптовых продаж», - пояснил Владимиров.

Повышением цен на медицинские маски ФАС заинтересовался в конце января, после того, как цены на изделия выросли в десяток раз. Пока в Смольном заверили, что в аптеках Петербурга достаточно масок, как минимум – двухнедельный запас.