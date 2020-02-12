Смольный выделил на новую экспозицию "Бункера Жданова" 100 млн рублей

Администрация Петербурга намерена к 1 мая 2020 года подготовить новую экспозицию «Бункера Жданова». На организацию музейного пространства из бюджета города выделено 100 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована 12 февраля.

Историко-художественную неораму «Объект «Павильон» (Бункер А.А. Жданова)» торжественно открыли 27 января 2019 года, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вице-губернатор Владимир Кириллов тогда обещал продолжить работу над музеем, расположенным на глубине 12 метров между зданием Смольного и Невой. Спустя год чиновники приступили к воплощению этой идеи.

Согласно техническому заданию, экспозиция «Бункер Жданова. Подземные этажи Смольного в годы блокады Ленинграда» в СПб ГБУК «Историко-мемориальный музей «Смольный» должна раскрывать все самые ключевые эпизоды соответствующего исторического периода.

В нескольких зонах музея воссоздадут интерьер кабинетов, отразят характерные события жизни блокадного города, повседневную работа сотрудников Смольного, представителей партийного руководства, Андрея Жданова, Алексея Кузнецова, Петра Попкова и др.

На входе в бомбоубежище вместо прорезных планшетов установят три демонстрационных видео-киоска с оригинальным контентом и интерактивный дисплей с мультимедийной программой. Также в музее разместят Галерею руководителей, воссоздадут дезинфекционное помещение, столовую, комнату отдыха, кабинет Военного совета, медсанчасть, кабинет сотрудников НКВД и др.

Судя по техзаданию, будет заново переофорлен кабинет первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова. В документации указано требование для создателей экспозиции сделать максимально точную реконструкцию помещения. «В кабинете находится Андрей Александрович Жданов, а также его посетители», - написано в техзадании. Далее все же поясняется, что речь идет о скульптурах исторических деятелей.

В музей также закупят большое количество различного мультимедийного оборудования для создания интерактивных программ, демонстрации наглядной инфографики и др.

Губернатор Петербурга Александр Беглов называет бункер Жданова «антистрессовой комнатой» и регулярно предлагает чиновникам зарядиться атмосферой спокойствия на глубине 12 метров. Так, например, 10 февраля градоначальник показал бункер мэру Антверпена Барту де Веверу, сообщал телеканал "Санкт-Петербург". В феврале 2019 года Беглов предложил отдохнуть в кабинете Жданова главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Отправлял он туда и своих подчиненных из городской администрации.

Строительство объекта под условным названием» «Бункер Жданова» продолжалось в течение двух лет (1935 -1937 годы). Центральным проектным бюро он был зашифрован под названием «Павильон» без указания его месторасположения. Объект размещен на глубине 12 метров между зданием Смольного и Невой, состоит из множества помещений, рассчитанных на пребывание одновременно до 55 человек.

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