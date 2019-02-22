Беглов предложил Памфиловой отдохнуть в бункере Жданова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой провести экскурсию по Смольному с посещением «Бункера А.А. Жданова».

По словам Беглова, бункер - самая спокойная комната, место, где можно отдохнуть от тяжких городских будней и в назидание вспомнить о тяготах военных дней.

- Когда ко мне приезжают коллеги и говорят о том, как сложно, как тяжело работать, Элла Александровна со своими правовыми вещами, тяжело, непросто. Правозащитники, ещё кто-то, наблюдатели, крыша течёт, теплотрасса прорвалась. Я говорю, знаете, у нас есть уникальная комната, которая снимает любой стресс. Когда спускаешься в бункер Жданова и понимаешь, в каких условиях люди принимали решения в то время. Там была безысходность и гибли люди. У нас сегодня все есть, чтобы соблюдать закон и право, - констатировал Беглов.

Памфилова ответила, что ей как правозащитнице экскурсия будет интересна.

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