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17:42

Суд не отменил результаты выборов в МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Суд не отменил результаты выборов в МО "Екатерингофский"

Ленинский районный суд отказался отменять результаты муниципальных выборов в МО «Екатерингофский», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск к избирательной комиссии муниципального образования подали не прошедшие в совет кандидаты Александр Шуршев, Полина Костылева, Федор Горожанко и Александр Верещагин. Они считают, что прошедшие в совет мундепы превысили предельную сумму на свою агитацию и использовали служебное положение. В частности, как заявил Шуршев на одном из заседаний суда, в муниципальной газете выходили агитационные материалы за избравшихся кандидатов.

- В материалах дела мы видим, что ни одна публикация, ни одно поздравление, ни одно упоминание о каком-то муниципальном празднике с участием кандидатов не содержит отметки о том, что она оплачена из средств избирательного фонда. Здесь не только нарушение финансирования, но ещё и использование преимущества своего должностного положения, что прямо запрещено законом и является основанием для отмены результатов выборов, - заявил Шуршев.

Экс-кандидат отметил, что в муниципальной газете «Екатерингофский вестник» выходили материалы о том, что кто-то из действующих мундепов-кандидатов поздравляет жителей округа с праздником, красит забор и аналогичное. Это не официальная информация муниципалитета, а явная агитация, считает Шуршев.

Представитель ИКМО Игорь Стульба возразил ему. По его словам, истцы не разделяют статусы кандидата и должностного лица. Если человек является кандидатом, он все равно должен исполнять свои должностные обязанности, пояснил Стульба. Также он добавил, что истцы не доказали, что опубликованные в газете материалы носят агитационный характер. Нет призыва голосовать за или против кого-то, уточнил представитель ИКМО. Шуршев со ссылкой на законодательство добавил, что призыв голосовать - это только один из аспектов агитации.

При этом, прокурор заявила, что оснований для отмены результатов выборов в МО «Екатерингофский» нет. Такое же решение принял и судья Александр Батогов.

Шуршев и Костылева сообщили ЗАКС.Ру, что намерены подать апелляцию на решение районного суда.

София Саттарова


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