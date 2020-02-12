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18:13

Беглов подписал нормативный акт, дающий старт транспортной реформе

фото ЗакС политика Беглов подписал нормативный акт, дающий старт транспортной реформе

Петербургский губернатор Александр Беглов положил формальное начало реализации так называемой транспортной реформы, пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на слова заместителя городского главы, Максима Соколова. 12 февраля Беглов подписал некий "документ планирования".

Объявленные ранее меры в рамках реформы, в частности, предполагают сокращение значительной доли наземных социальных маршрутов, упразднение маршрутных такси в их нынешнем виде и замену кондукторов на контролеров.

В феврале депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к Соколову за разъяснениями детали реформы, будучи обеспокоенной, что преобразования могут понизить доступность общественного транспорта для горожан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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