Директор ФБК стал обвиняемым по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с его отказом удалять из интернета фильм-расследование про экс-премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" и отказом опровергать часть представленной в материалах фильма информации.

В социальных сетях Жданова отмечается, что дознание закончено, а дело по ч. 2 ст. 315 УК, с материалами которого стороне Жданова дали ознакомиться не полностью, направили в Тверской районный суд Москвы.

В конце декабря в офис ФБК ворвался спецназ ФССП, изъявший всю технику: основная причина вторжения правоохранителей - опять же дело Жданова, хотя Алексей Навальный считает, что им просто нужны "дорогостоящие подарки на Новый год".

Жданову инкриминируют "злостное неисполнение представителем власти коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению".