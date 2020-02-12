Научное сообщество подписалось в защиту и за освобождение фигурантов "Сети"

Несколько десятков российских ученых создали на сайте междисциплинарного научного сервера страницу с открытым письмом, в котором говорится о несправедливости и "бессмысленной жестокости" приговоров, вынесенным 10 февраля всем фигурантам дела запрещенного в РФ и признанного террористическим сообщества "Сеть".

"Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования", - говорится в документе

По солидарному утверждению авторов, они знают все о скандальном уголовном деле и уверены в его стопроцентной сфабрикованности. Ученые настаивают на полной отмене всех приговоров.

Документ к вечеру 12 февраля подписало около 150 ученых и научных журналистов.

Осужденные за попытку свержения госстроя, семеро молодых людей отправились в колонию строгого режима на сроки от 6 до 18 лет.