В сети появилось фото тюремного застолья с участием убийцы Немцова: ФСИН начала проверку

Благодаря проекту Scanner Project на просторах интернета получили распространение фотографии тюремного фуршета, в котором принимает участие убийца Бориса Немцова Заур Дадаев. Снимки датируются 3 июля 2018 года. В это время Дадаев пребывал в иркутской колонии строгого режима, предназначенной специально для бывших силовиков и сотрудников судов. После его на год этапировали в ИК в Ангарске, после чего преступника отправили назад.

На фотографии Дадаев сидит в компании других осужденных за "богато" - по тюремным меркам - накрытым столом: там есть и шашлык, и соки, и другие "запрещенные" в "строгаче" яства.

Адвокат Дадаева, беседуя со СМИ после возникшего резонанса, известил, что ему ничего не известно о снимках.

Накануне появилась информация о переводе Дадаева в обычную колонию.

После того, как фото подняли в СМИ шумиху, во ФСИН сообщили, что внутри иркутской колонии будет организована служебная проверка.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек, в том числе - Дадаева, приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик убийства до сих пор не найден.