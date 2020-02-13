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11:59

В Курортном районе собирали подписи против строительства "мусорных" объектов

фото ЗакС политика В Курортном районе собирали подписи против строительства "мусорных" объектов

Вслед за жителями Колпинского и Петродворцового районов планами города по утилизации отходов обеспокоились жители Курортного района. В декабре стало известно, что под Зеленогорском и под Сестрорецком может появиться по мусоросортировочной станции. Накануне, 12 февраля, протестно настроенные активисты собирали подписи тех своих "земляков", которые тоже против появления в благополучном зеленом районе любых "мусорных" объектов и тем более мусоросжигательных заводов. Сюжет об этом вышел на канале "Залив ТВ".

В паблике "Петербургский гражданин" отмечается, что накануне в одном только Сестрорецке удалось около 200 протестных подписей.

Напомним, что появившиеся нынешней зимой известия о планах Смольного построить мусоросжигательные заводы в Колпинском и Петродворцовом вызвали протест у местных активных жителей, которые регулярно стали устраивать уличные манифестации. Накануне колпинцев постарался успокоить избранный в Госдуму от этой территории депутат Михаил Романов, заявивший, что контролирует ситуацию и не допустит появления МСЗ рядом с жилой застройкой.

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