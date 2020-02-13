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12:31

Судьям КС представили нового президентского полпреда

фото ЗакС политика Судьям КС представили нового президентского полпреда

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин официально познакомил своих коллег с новым полпредом президента в КС Александром Коноваловым, назначенным в январе, передает РИА "Новости".

На новом посту Коновалов сменил Михаила Кротова, о котором Зорькин тоже упомянул в своем выступлении.

"Мы с ним попрощались, пожелав ему доброго пути по лестнице, которая ведет вверх, и также рады сегодня приветствовать начальный этап новой деятельности здесь, в Конституционном суде, Александра Владимировича Коновалова", - произнес многолетний председатель.

Родившийся в Ленинграде 51-летний Коновалов в составе предыдущего правительства, распущенного 15 января, возглавлял Министерство юстиции. В начале 2000-х он занимал должность заместителя петербургского прокурора.

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