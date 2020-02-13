В Петербурге представили программу реставрации и капремонта многоквартирных домов исторического центра

ВООПиК СПб и «НИтПИ «Спецресиаврация» подготовили «Программу реставрации и капитального ремонта многоквартирных жилых домов исторического центра Санкт-Петербурга» по заказу комитета по экономической политике. Программу представили на круглом столе «Исторический центр: жилье и/или музей?» в пресс-центре «Росбалт» 12 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Программа подготовлена для реализации ещё не принятого законопроекта депутата Законодательного собрания от Партии роста Оксаны Дмитриевой о реставрации и капитальном ремонте. По ее словам, пока закон приняли только в первом чтении. При этом, документ полностью готов к принятию и реализации, заявила парламентарий.

Программа предполагает проведение реставрации и капитального ремонта не только внешнего фасада, кровли и инженерных сетей, но и проведение работ по улучшению состояния витражей внутри парадных, внутренних дворов и другого. При этом, по словам депутата Дмитриевой, полного расселения многоквартирных домов не требуется. Главное - наличие инвестора и согласие собственников жилья, уточнила депутат.

По ее словам, новая программа экономически выгоднее существующих проектов. И инвестор, и городской бюджет, потратят на ее реализацию значительно меньше денег, заявила Дмитриева. Она уточнила, что в среднем сейчас бюджет тратит на аналогичные работы около 371 млн рублей. Эта сумма сократится до 130 млн рублей, пояснила парламентарий.

Полная реставрация дома от создания проекта до завершения работ может занять около 3-4 лет, сообщил генеральный директор «Спецреставрации» Игорь Пасечник. Он отметил, что срок может увеличится при появлении особых обстоятельств проведения работ по тому или иному дому.

Также Пасечник рассказал, что программу реставрации и капитального ремонта многоквартирных жилых домов в центре Петербурга подготовили в течение четырёх месяцев. Город на это потратил около 34 млн рублей, сообщил ЗАКС.Ру Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.