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16:40

Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

фото ЗакС политика Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

Власти Северной столицы собираются подать заявку на дополнительное финансирование из федерального бюджета работ по реконструкции СКК и возведению на его территории ледовой арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года, извещает "Интерфакс".

Как рассказал глава петербургского комитета по финансам Андрей Корабельников, в Смольном рассчитывают получить на обозначенные цели 10 млрд рублей. Однако превентивно властям города следует подготовить проект работ и сделать все необходимые экспертизы.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что стоимость "реновации" спорткомплекса может составить порядка 25 млрд рублей.

Некоторое время назад депутаты Заксобрания обратились к градоначальнику Александру Беглову с просьбой поспособствовать расторжению концессионного соглашения с ООО "СКА-Арена" после обвала крыши СКК во время демонтажа, а также включить здание в реестр памятников. При обрушении крыши, напомним, погиб один человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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