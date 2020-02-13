Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

Власти Северной столицы собираются подать заявку на дополнительное финансирование из федерального бюджета работ по реконструкции СКК и возведению на его территории ледовой арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года, извещает "Интерфакс".

Как рассказал глава петербургского комитета по финансам Андрей Корабельников, в Смольном рассчитывают получить на обозначенные цели 10 млрд рублей. Однако превентивно властям города следует подготовить проект работ и сделать все необходимые экспертизы.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что стоимость "реновации" спорткомплекса может составить порядка 25 млрд рублей.

Некоторое время назад депутаты Заксобрания обратились к градоначальнику Александру Беглову с просьбой поспособствовать расторжению концессионного соглашения с ООО "СКА-Арена" после обвала крыши СКК во время демонтажа, а также включить здание в реестр памятников. При обрушении крыши, напомним, погиб один человек.

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