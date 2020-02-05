Депутаты ЗакСа просят Беглова восстановить и защитить СКК "Петербургский"

Девять депутатов Заксобрания подписали обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой поспособствовать расторжению концессионного соглашения с ООО «СКА-Арена» после обрушения крыши СКК «Петербургский» при демонтаже и включению здания в реестр памятников, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Подписи поставили: Вишневский («Яблоко»), Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко (Партия Роста), Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров («Справедливая Россия»), Ирина Иванова, Ольга Ходунова (КПРФ), Максим Резник (беспартийный). Они отметили, что Петербург лишился «одного из лучших произведений ленинградских архитекторов» 1970-х годов. Депутаты подчеркнули, что демонтаж начался в тот день, после которого можно было подать заявки на включение СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия.

Депутаты просят Беглова «принять все необходимые меры» для расторжения концессионного соглашения, чтобы затем включить СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия. Затем, считают обратившиеся, внешний облик здания следует восстановить, а винновых в обрушении здания – привлечь к ответственности.

31 января при демонтаже здания СКК рухнула крыша, погиб рабочий. 2 февраля состоялся митинг против сноса СКК, подобнее о нем - в материале ЗАКС.Ру.

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