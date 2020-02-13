Варламов осудил "хамские" автовыходки Боярского

Блогер-урбанист Илья Варламов, не редко оставляющий субъективные заметки о хамских выходках чиновников, на сей раз высказался о знаменитом петербуржце Михаиле Боярском, который часто попадает в поле зрения СМИ из-за нежелания соблюдать правила дорожного движения.

В последний раз автомобиль мэтра отечественного кино приметили припаркованным на пешеходной зоне одного из мостов, пересекающих реку Мойку: по некоторой информации, актёр живет неподалеку от данного места. Машина удобно пристроилась на переправе, заняв собой львиную долю тротуара. Кстати, это далеко не единственный раз, когда транспортное средство припарковано подобным образом.

"Со стороны артиста это просто хамство и неуважение к петербуржцам, в том числе к собственным поклонникам", - уверен Варламов.

Впрочем, продолжил блогер, в том, что владелец авто неуважительно относится к пешеходам, нет ничего удивительного, так как последний раз, когда у Боярского спрашивали, почему он нарушает ПДД, он ответил, что ему "насрать".

Напомнил Варламов и о том, что знаменитый актер уже несколько лет является членом Общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"Больше всего меня поражает упорство, с которым Боярский нарушает правила. Видимо, человеку уже совсем плевать на свою репутацию", - завершил мысль блогер.