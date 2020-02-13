Избранные депутаты МО «Новоизмайловское» пожаловались в ЦИК на отказ ИКМО передавать им мандаты

Шесть бывших кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское», которые согласно решению суда должны были пройти в местный совет, но так и не получили от муниципального избиркома мандаты, пожаловались в ЦИК. Об этом ЗАКС.Ру 13 февраля сообщил один из них, представитель петербургского отделения Партии прямой демократии Андрей Стариков.

Накануне состоялось заседание ИКМО «Новоизмайловское», на котором члены комиссии рассмотрели вступившие в силу решения Московского районного суда об отмене результатов муниципальных выборов на участках № 1393 и № 1386. После пересчета голосов в совете должны были поменяться шесть депутатов: четыре представителя «Единой России» и две самовыдвиженки. На их места проходили два кандидата от КПРФ и четыре самовыдвиженца, в том числе Стариков.

ИКМО составила повторные сводные таблицы и протоколы по округам без учета голосов с участков №№ 1393 и 1386. Однако принимать решение о передаче мандатов новым депутатам не стала.

«На вопрос: "А как же решение о результатах выборов?" — прозвучал ответ: "А никак! Читайте решение суда — мы его исполнили!"», - рассказали присутствовавшие представители «Наблюдателей Петербурга» в своей группе «ВКонтакте».

По словам Старикова, представители ИКМО никак не комментировали свои действия, а на вопросы за них отвечал представитель Партии роста в Горизбиркоме Алексей Березин. Ранее Березин выступал в судах на стороне муниципального избиркома МО «Новоизмайловское».

- Он, по сути, был дирижером всего этого действия. Судя по его словам, как в решении написано, то они и делают, а большее делать не собираются, - рассказал Стариков.

«Наблюдатели Петербурга» пояснили, что суд действует строго в пределах своих полномочий и не может вторгаться в компетенцию избирательной комиссии, в том числе определять результаты выборов.

Так и не получившие мандаты экс-кандидаты готовят новые судебные иски и уже обратились с жалобами в Горизбирком и Центральную избирательную комиссию.

- Звонили в ЦИК по горячей линии, они не согласны с такой трактовкой закона, - отметил Стариков. - Они сообщили, что будут звонить [в ИКМО], узнавать и возьмут на контроль наши обращения.

Напомним, ранее на судебных заседаниях бывшие кандидаты рассказали о нарушениях на выборах в «Новоизмайловском». Так, по словам, того же Старикова, участок № 1393 члены участковой комиссии покинули вместе с бюллетенями, так и не показав участникам выборного процесса итоговый протокол. Самовыдвиженец Олег Соловьев рассказал, что с участка № 1386 члены комиссии удалились с выборной документацией, объяснив, что у них завис компьютер. Позже из помещения, где проводился подсчет голосов, кандидатов вывели полицейские.

Сергей Еремеев

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