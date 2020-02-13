18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:59

К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

фото ЗакС политика К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

Активисты движения "Молодой Петербург" собрались у стен петербургской администрации с тем, чтобы напомнить чиновникам и обществу о нерешенной проблеме здания медсанчасти имени Кирова на улице Одоевского, которое они хотят видеть в списке памятников культурно-исторического наследия..

Происходящее со старинным зданием активисты на своих транспарантах квалифицировали не иначе, как "вандализм".

Накануне одиночный пикет, посвященный той же проблеме, прошел у входа в Мариинский дворец, где в это время проходило пленарное заседание ЗакСа.

Ранее КГИОП отказался включать бывшую медсанчасть в реестр памятников культуры. За отмену этого решения борются жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. "Яблочник" Борис Вишневский ранее подал в суд в попытке оспорить решение комитета.

photo5343704636902715149.jpg (281 KB)

Фотографии: "МБХ Северо-Запад"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:36 После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

13:56 Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

11:59 В Курортном районе собирали подписи против строительства "мусорных" объектов

12 февраля, 21:09 Администрация Красносельского района согласовала "социальный" митинг

12 февраля, 20:41 Фигурантов дела "Сети" вышли поддержать пикетами к Гостиному двору

11 февраля, 17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

10 февраля, 19:59 У Гостиного двора протестуют против приговоров по делу "Сети"

9 февраля, 18:01 "Жемчужный берег" Финского залива снова защищали на Юго-Западе

9 февраля, 17:10 Защитники Муринского парка напомнили о себе при помощи снеговиков

9 февраля, 14:11 Жильцы "Балтийской жемчужины" вышли на протестный флэшмоб


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

18:51 Муниципал: Подозреваемая в хищении 16 млн рублей муниципал уволилась с работы

18:38 Депутат Госдумы предложил коллегам посмотреть фильм Дудя о ВИЧ

18:23 Егор Жуков останется с условным сроком, но ему вернут изъятых лягушек и флаг

18:19 Экс-чиновника администрации Невского района поместили под домашний арест по делу о коррупции

17:59 Шахтинскую полицию не заинтересовала выходка учителя, обозвавшего ученика-коммуниста "идиотом"

17:57 Из СИЗО выпустили экс-главу Махачкалы, проходящего по делу о преступном сообществе

17:47 Муниципал: Избранные депутаты МО «Новоизмайловское» пожаловались в ЦИК на отказ ИКМО передавать им мандаты

17:36 После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

17:35 Удостоверение, стул, стол и портфель Березовского продают на Avito за 126 млн рублей

17:21 Политолог Рогов: По Конституции - не жили, зато заживем по фейк-Конституции

17:07 Варламов осудил "хамские" автовыходки Боярского

16:59 Григорьев рассказал о своем сложном отношении к уличной живописи

16:40 Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

16:37 Романов приветствует интеграцию Петербурга и Ленобласти

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru