КГИОП отказался включать медсанчасть на Одоевского в список объектов культнаследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не стал включать здание бывшей медсанчасти №1 завода им. Калинина на улице Одоевского в перечень выявленных объектов культнаследия. Соответствующее распоряжение опубликовал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Отказ в КГИОП объяснили тем, что ещё в 2017 году был принят акт рабочей группы совета по сохранению культурного наследия, согласно которому на основании историко-культурной экспертизы специалиста Татьяны Кудрявцевой делался вывод не ненадобности включения дома в список объектов культнаследия.

В конце января данный вопрос в очередной раз поднимался на заседании КГИОП, по итогам которого председатель ведомства Сергей Макров объявил о том, что в сохранении здания медсанчасти государством нет необходимости. Тогда после заседания рабочей группы, где принималось решение, депутат ЗакСа Максим Резник поведал ЗАКС.Ру, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

Присвоение зданию статуса памятника защитило бы его от сноса. Небезразличные судьбе объекта граждане полагают, что теперь его ждет полный демонтаж. Против разрушения выступили также как муниципалы, так и парламентарии ЗакСа.

В самом КГИОП утверждают, что "отказ во включении в реестр - это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке какого-либо объекта".

"Это заявление трусливых людей. Это цинизм, подлость, антинародное решение и наплевательское отношение к людям. Половина Васильевского острова как-то связана с заводом Калинина: у нас даже есть 91-летняя бабушка, которая в 13 лет делала на нем „Катюши“ в Великую Отечественную войну", - высказала своё мнение глава МО Гавань Нэлли Вавилина в беседе с "Росбалтом".

Ранее, напомним, петербургские эсеры обнаружили коррупционную составляющую в отказе КГИОП включать медсанчасть на Одоевского в список объектов культнаследия.

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