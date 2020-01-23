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17:21

Глава КГИОП объявил вопрос о сносе медсанчасти на Одоевского решенным

фото ЗакС политика Глава КГИОП объявил вопрос о сносе медсанчасти на Одоевского решенным

Заседание рабочей группы совета по сохранению культурного наследия 23 января завершилось до рассмотрения всех вопросов повестки дня. Совещание прервалось из-за отказа части членов совета оставить без обсуждения вопрос о сносе медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина в доме 10 на улице Одоевского, сообщил ЗАКС.Ру член рабочей группы и депутат Законодательного собрания Максим Резник.

По его словам, изначально вопрос о сохранении или сносе медсанчасти входил в повестку дня. При этом, на заседании руководитель рабочей группы и председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров заявил, что не надо обсуждать экспертизу по вопросу о включении здания в реестр объектов культурного наследия.

- Когда мы дошли до этого вопроса, председатель рабочей группы, глава КГИОП, господин Макаров зачитал некую бумажку, смысл которой: «Это решение уже рассматривалось три года назад, и хотя потом были суды и разные другие вещи, но нет, мы не будем снова возвращаться. Оно считается принятым». И [Макаров] предложил перейти к следующему вопросу. Естественно, мы такое допустить не могли. Я выступил и сказал, что это полнейший волюнтаризм, - рассказал Резник. 

Он добавил, что его поддержали и другие члены рабочей группы, потребовав поставить на голосование вопрос либо о начале обсуждения по существу, либо целиком передать вопрос на рассмотрение совета. Макаров предложения игнорировал и пытался перейти к следующему вопросу, сообщил депутат. По его словам, члены рабгруппы настаивали на обсуждении медсанчасти, тогда глава КГИОП встал и ушел, объявив заседание закрытым. 

Резник заявил, что просто так вопрос не оставит. Он и другие градозащитники намерены добиться внесения медсанчасти на Одоевского в реестр объектов культурного наследия. В частности, депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что планирует подать в суд. 

Его коллега по парламенту от «Справедливой России» Алексей Ковалев отметил, что прошлое решение принималось по другой экспертизе и другим составом. По его мнению, Макаров подставил правительство города – вопрос надо было перенести на заседание совета. 

- Я считаю, что он подставил правительство Санкт-Петербурга по полной, чего можно было избежать, просто перенеся этот вопрос на заседание совета. Чтобы все высказались по всем заседаниям рабочих групп, по всем экспертизам, которые были проведены. И затем уже КГИОП мог бы принять решение, - считает Ковалев.

Напомним, в 2016 году экспертизу по вопросу сохранению медсанчасти проводила компания АКБ «ПетроГрадПроект». Подготовила итоговый документ эксперт организации Татьяна Кудрявцева. Она заявила, что здание можно сносить. Общественники и градозащитники выступили против такого решения, на их сторону также встал бывший тогда вице-губернатором Игорь Албин. В ноябре 2019 года в КГИОП пришла новая экспертиза Кудрявцевой, а активисты возобновили пикетирование

София Саттарова


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