18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:21

Эсеры нашли коррупцию в отказе КГИОП включать медсанчасть на Одоевского в список объектов культнаследия

фото ЗакС политика Эсеры нашли коррупцию в отказе КГИОП включать медсанчасть на Одоевского в список объектов культнаследия

Петербургский парламентарий Алексей Ковалев, представляющий в Заксобрании партию "Справедливая Россия", поделился результатами независимой антикоррупционной экспертизы на проект КГИОП об отказе включать здание медсанчасти №1 завода им. Калинина на улице Одоевского.

Так, согласно заключению аккредитованного Минюстом эксперта Николая Лаврентьева, проект решения ведомства нарушает установленные законом процедуры, поэтому его следует признать нелегитимным.

Коррупционный фактор, в частности, заключается в том, что изначально КГИОП нарушил предусмотренную действующим законодательствам процедуру принятия рассматриваемого проекта, а именно: не было принято заключение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города по акту государственной историко-культурной экспертизы здания медсанчасти.

Рабгруппа Совета  уполномочена от имени Совета рассматривать вопросы, в том числе, "о подготовке заключений для принятия решений о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия". 

Ранее КГИОП отказался включать медсанчасть в перечень объектов культурного наследия. 23 января после заседания рабочей группы, где принималось решение, депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

Выводы эксперта, оформленные документарно, эсеры направили в КГИОП, прокуратуру и региональное отделение Минюста. 

"Незаконный проект распоряжения КГИОП необходимо пересмотреть. Подобные нарушения процедур могут нанести существенный ущерб целям охраны исторической среды нашего города", - уверен Алексей Ковалёв.

На прошлой неделе объединившиеся ради спасения медсанчасти депутаты-василеостровцы выступили с манифестом в её защиту. В коалиции считают, что в здании можно открыть социальное учреждение.

Под документом подписались 26 мундепов из разных островных МО, а также депутаты ЗакСа Алексей Ковалев, Максим Резник, Борис Вишневский, Константин Чебыкин, Надежда Тихонова.

Ранее просьба сохранить здание медсанчасти была направлена губернатору Александру Беглову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:45 Суды Петербурга отмечают трехсотую эвакуацию из-за угроз взрыва

15:36 Оппозиционеры интересуются у Беглова, почему Смольный отказывает им в антимусорных митингах

15:28 Гендиректором "Ленфильма" стала Инесса Юрченко

15:01 Суд рассмотрит жалобу "навальниста" Шаведдинова на запрет пользоваться телефоном

14:47 Муниципал: Депутат из МО «Гражданка» отреагировал стихами на указ Путина

14:40 Филиал РНБ на Фонтанке станет культурно-просветительским центром

14:16 Суд отправил в изолятор обвиняемую в шпионаже экс-сотрудницу "Интер РАО" Карину Цуркан

14:07 Муниципал: Поп-певица Михальчик рассказала, как стать депутатом

13:54 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем российской науки

13:46 В КРТИ поведали о сроках открытия новых станций метро

13:36 СМИ: Замначальника Генштаба задержан по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

13:17 "Роскино" возглавила Евгения Маркова

13:04 Экс-министр по делам Северного Кавказа стал замглавы Минэкономразвития

12:54 Суд присяжных оправдал мужчину, частично признавшегося в убийстве гея

12:29 Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru