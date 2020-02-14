Суд рассмотрит дело сбежавшей из Боткина пациентки в понедельник

Петроградский суд Петербурга принял к производству иск главного санитарного врача Петербурга к Алле Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы после госпитализации с подозрением на коронавирус Covid-2019, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Пациенку просят принудительно поместить в Боткина под медицинское наблюдение. Судебное заседание назначено на утро 17 февраля. Оно будет открытым.

Ильину госпитализировали после того, как она прилетела из Китая: врачи заподозрили у нее заражение коронавирусом. Ее поместили на двухнедельное обследование и карантин, анализы наличие коронавируса не выявили. Возмущенная пациентка сломала электронный замок двери инфекционного бокса и сбежала. После этого был подан иск о принудительном помещении Ильиной в больницу.

Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 64 тысяч человек, общее число погибших – 1380. Выздоровело более 6,7 тысяч человек.