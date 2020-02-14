Суд приостановил решение КГИОП об отказе считать медсанчасть на улице Одоевского памятником культуры

Куйбышевский суд Петербурга приостановил действие распоряжения КГИОП об отказе включить здание бывшей медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского в реестр объектов культурного наследия, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Приостановка действия распоряжения – это меры предварительной защиты по иску представителей петербургского отделения ВООПИиК Александра Кононова и Анны Капитоновой. Они просят суд признать незаконным действия КГИОП по принятию решения и выпуску распоряжения об отказе включать медсанчать в реестр.

В суде напомнили, что проведенная в рамках ика градозащитников к КГИОП в 2018 году историко-культурная экспертиза признала здание ценным и подлежащим включению в реестр. При этом глава КГИОП Сергей Макаров заявлял, что решение основано на отрицательном заключении акта государственной историко-культурной экспертизы и решении рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия от 18 января 2017 года. Истцы сочли выпуск распоряжени КГИОП незаконным, нарушающим их субъективные права и права неограниченного круга лиц.

Обосновывая необходимость мер предварительной защиты, истцы пояснили, что планы застройщика по сносу здания известны и неоднократно освещались в СМИ. Утрата здания медсанчати, обладающего историко-культурной ценностью, приведет к нарушению прав на сохранность объектов культурного наследия, отметили они.

Ранее КГИОП отказался включать бывшую медсанчасть в реестр памятников культуры. Против этого выступают жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. Депутат Борис Вишневский также обратился в суд, оспаривая решение.

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