Депутата МО "Юго-Запад" Ившину задержали по подозрению в мошенничестве

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о задержании депутата МО «Юго-Запад», замдиректора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» Галины Ившиной.

Ившину подозревают в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, она не позднее октября 2019 года совместно с заведующими отделения соцобслуживания на дому похитила более 16,2 млн рублей. Эти деньги были начислены в качестве зарплаты фиктивным соцработникам, которые якобы оказывали социальную помощь на дому, считают следователи.

Ранее была задержана заведующая отделением соцобслуживания на дому Ирина Эймбке. Также следователи сообщили о задержании Станислава Ившина, сына депутата, который подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства.

О деле в отношении Ившиной и других фигурантов стало известно накануне. За неделю до этого она написала заявление об увольнении. Ившина была на больничном.

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