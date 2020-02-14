Депутата МО "Юго-Запад" Ившину отправили под домашний арест

Красносельский суд Петербурга отправил под домашний арест депутата МО «Юго-Запад» Галину Ившину, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ившину подозревают в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Под домашним арестом она останется до 10 апреля.

По версии следствия, Ившина, будучи депутатом и замдиректора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», участвовала в хищении денег вместе с другими заведущими. Следователи считают, что она в своем служебном кабинете получала наличные, снятые с банковских карт фиктивных соцработников, которым начисляли зарплату. Ущерб бюджету администрации Красносельского района оценивается в 16,2 млн рублей.

О задержании Ившиной стало известно 14 февраля. До этого была задержана заведующая отделением соцобслуживания на дому Ирина Эймбке и сын депутата Станислав Ившин. Последний, считает следствие, подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства.

За неделю до задержания Ившина написала заявление об увольнении с поста замдиректора ГБУ. До последнего времени она была на больничном.

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