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17:36

"Недозволительные методы надуманны": Суд уверен, что фигурантов дела "Сети" не пытали

фото ЗакС политика "Недозволительные методы надуманны": Суд уверен, что фигурантов дела "Сети" не пытали

Адвокат одного из подсудимых по делу "Сети"* Светлана Маркеева опубликовала у сбея в Facebook выдержки из мотивировочной части постановления суда, в которой констатируется две вещи: во-первых, утверждается, что участников разбирательства не пытали, а во-вторых - то, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим якобы "благодетельным" поведением.

Фигуранты дела неоднократно заявляли о том, что признательные показания выбивали у них под пытками. Однако суд решил иначе.

"На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитой позицией. Суд расценивает их как намеренное введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных показаний", - следует из документа.

Далее говорится о том, что, участвуя в общественных мероприятиях, юноши якобы имели целью дискредитировать власть.

"Социальные акции, проводимые подсудимыми, такие, как "Еда вместо бомб" и "Дни вегана" проводились на фоне плакатов с надписями о критике в адрес государства, тратящем деньги на вооружение, а не для оказания помощи людям", - отмечается в постановлении.

Напомним, 10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочти организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10 лет, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6.

Дело "Сети" было возбуждено в конце 2017 года. Десятерых молодых людей, которые увлекались страйкболом и обсуждали власть, обвинили в участии в террористической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить "анархическое государство". Большинство обвиняемых заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе – электрическим током.

Дела последних участников разбирательства - жителей Петербурга Виктора Филинкова и Юлия Бояршина - пока рассматриваются. Заседание состоится 25 февраля. Пока проводится фоноскопическая экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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