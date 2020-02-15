Защитники медсанчасти на улице Одоевского намерены выйти на митинг

Инициативная группа собирается провести митинг в защиту здания медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского, сообщают «Объединенные демократы».

В группу входят активисты, муниципальные депутаты МО «Гавань», «Остров Декабристов», «Морской» и местные парламентарии. Они намерены выступить за создание соцучреждения на территории медсанчасти. Пока митинг запланирован на 14 марта.

Обновлено 20:05 В разговоре с ЗАКС.Ру глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина добавила, что на митинге планируется затронуть и другие темы. Она напомнила, что пока защитники выходят в пикеты и собирают подписи жителей. На минувшей неделе группа передала в Смольный тысячу подписей жителей в защиту медсанчасти вместе с обращением к губернатору Александру Беглову. По словам Вавилиной, на следующей неделе собираются передать еще одну партию подписей.

«Не признавать памятник памятником – это как-то стыдно, по-моему, некрасиво и неприлично», - прокомментировала Вавилина решение КГИОП.

Накануне Куйбышевский суд приостановил действие распоряжения КГИОП об отказе включить здание в реестр объектов культурного наследия.

Против решения КГИОП не признавать медсанчасть памятником культуры выступают жители Васильевского острова и некоторые депутаты ЗакСа. Депутат Борис Вишневский обратился в суд, оспаривая решение.

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