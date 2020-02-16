Парк Александрино ожидает многолетняя реконструкция

В Смольном объявили о том, что парк Александрино на Юго-Западе, на чье запущенное состояние давно жалуются жители и активисты, начнут капитально ремонтировать, начиная с 2021 года. По самым оптимистичным оценкам, заявил губернатор Александр Беглов, работы займут как минимум три года.

При этом, к благоустройству приступят уже в нынешнем году.

"Это вопрос безопасности. В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать дренаж и водоотведение", - пояснил Беглов.

В парке появятся освещенные беседки, зоны отдыха с доступом к Wi-Fi, зоны для детского отдыха, велодорожки и туалеты.

Площадь парка составляет более 110 га. В середине 2010-х годов местных жителей беспокоило строительство жилого комплекса прямо на территории охраняемой зоны, однако после нескольких лет судебных препирательств стройку остановили.

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