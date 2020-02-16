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13:03

Коалиция "СТОП-Шиес" выдвинула тройку кандидатов на пост архангельского губернатора

фото ЗакС политика Коалиция "СТОП-Шиес" выдвинула тройку кандидатов на пост архангельского губернатора

Созданная в прошлом году протестная коалиция экоактивистов Коми и Архангельской области "СТОП-Шиес" объявила о том, что определилась с тремя фигурами, готовыми побороться за выборную должность архангельского губернатора осенью.

Этими людьми оказались бизнесмен Олег Мандрыкин и лидеры местных общественных движений Светлана Бабенко и Сергей Илюхин, о чем сообщил паблик коалиции "ВКонтакте".

Для того, чтобы определить самых популярных кандидатов, ранее был создан интернет-проект "народный губернатор", однако его взломали, и популярных кандидатов определяли "вживую".

Отметим, что из-за свалки на Шиесе и неосторожных высказываний действующий глава региона Игорь Орлов, уже намекавший, что хочет переизбраться, за 2019 год основательно растерял популярность.

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