Коалиция "СТОП-Шиес" выдвинула тройку кандидатов на пост архангельского губернатора

Созданная в прошлом году протестная коалиция экоактивистов Коми и Архангельской области "СТОП-Шиес" объявила о том, что определилась с тремя фигурами, готовыми побороться за выборную должность архангельского губернатора осенью.

Этими людьми оказались бизнесмен Олег Мандрыкин и лидеры местных общественных движений Светлана Бабенко и Сергей Илюхин, о чем сообщил паблик коалиции "ВКонтакте".

Для того, чтобы определить самых популярных кандидатов, ранее был создан интернет-проект "народный губернатор", однако его взломали, и популярных кандидатов определяли "вживую".

Отметим, что из-за свалки на Шиесе и неосторожных высказываний действующий глава региона Игорь Орлов, уже намекавший, что хочет переизбраться, за 2019 год основательно растерял популярность.