У сбежавшей из Боткина пациентки не нашли коронавирус

Самовольно покинувшая Боткинскую больницу 32-летняя Алла Ильина получила результаты платных анализов на коронавирус. Экспертиза показала, что петербурженка не инфицирована, о чем написала "Фонтанка".

Из Китая женщина улетела еще 30 января, сдав после этого сразу несколько анализов, которые в сумме обошлись ей в 5600 рублей. Все они показали отрицательный результат.

Вместе с Ильиной 13 февраля сбежали еще трое помещенных на карантин в больницу пациентов, так же, как и она, взломавших электронный замок. После этого был подан иск о принудительном помещении Ильиной в больницу.

От возникшей с наступлением 2020 года вспышки коронавируса в Китае пострадало почти 70 тысяч человек, умерло - свыше тысячи.