Вслед за учеными открытым письмом фигурантов дела "Сети" поддержали педагоги

Российские педагоги под эгидой профсоюза "Учитель" разместили в интернете открытое письмо, в котором выражают свое несогласие с приговорами, вынесенными 10 февраля фигурантам дела запрещенной в РФ и признанной террористической группировки "Сеть".

Авторы взывают к гуманизму и справедливости и сетуют на то, что подобного рода юридическая жестокость плохо отражается на молодежи, получающей образование.

"Со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия. Подсудимые по делу "Сети" — недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее", - говорится в тексте.

Педагоги требуют скорейшего пересмотра дела и наказания тех, кто допустил процессуальные нарушения, очевидные для авторов письма.

До педагогов аналогичное письмо опубликовало научное сообщество.

Якобы за стремление устроить революцию в 2018 году семеро фигурантов "пензенского дела" получили сроки от 6 до 18 лет колонии строгого режима.