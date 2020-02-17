Ганапольский обрушился на протоиерея Смирнова за его слова о гражданских женах

Резонансное высказывание одного из самых медийных священников, протоиерея Дмитрия Смирнова, уподобившего женщин в гражданском браке "бесплатным проституткам", вызвало гнев у политического обозревателя Матвея Ганапольского. В его понимании, так высказываться может только женоненавистник, причем, как ему кажется, с большой долей вероятности имеющий минимальный опыт общения с противоположным полом.

"Мы появились с вами благодаря женщинам. И вот это, мрачное, нечёсаное рыло, позволяет себе — который, может, и девушек не видел вообще, только на картинках ему объясняли. А когда он находится в своей келье, рука его движется со скоростью 10 тысяч движений в минуту. Но нет, это он крестится – не подумайте...", - возмутился публицист в авторской радиопрограмме.

По мнению Ганапольского, священник, позволяющий себе столь оскорбительные речевые обороты, должен отправиться на Валаам, в провинциальную епархию - "крутить белым медведям короткие хвосты".

В РПЦ успели отреагировать на неоднозначное заявление своего представителя. Официальный представитель религиозной организации Владимир Легойда счел это "неудачным троллингом".