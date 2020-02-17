Линченко и команда архитекторов проинспектировали площадку будущего парка "Тучков буян"

Отобранные для разработки и возведения арт-парка "Тучков буян" архитекторы встретились с вице-губернатором Николаем Линченко и осмотрели площадку будущего строительства, извещает пресс-служба Смольного.

Превентивно специалистам для более наглядной визуализации показали место, где должна появиться новая зеленая зоны, с "высоты птичьего полета". На данный момент им предстоит разработать концепции парка, из которых через три месяца будет отобрана лучшая.

"Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это знаковое для всех петербуржцев место стало знаковым событием для всего архитектурного мира. Все участники разработают многофакторные модели, в которых ландшафтная архитектура будет связана с инженерной инфраструктурой, транспортным окружением и историческим контекстом", - пояснил Линченко.

После посещения площадки участники проекта встретились с главным архитектором города Владимиром Григорьевым.

Напомним, над разработкой концепции "Тучкова буяна" будут трудиться российская Студия 44, французская Agence Ter, американская Bjarke Ingels Group, швейцарская JV Vogt, японская Kengo Kuma and Associates и французская Michel Desvigne Paysagiste. Еще две – это «команды начинающих профессионалов»: «Хвоя» (Россия, совместно с KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB) и Praxys paysage & territoire (Франция, совместно с петербургской KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK и другими).

Финалистам выделят по 60 тысяч долларов. Обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго – 30 тысяч, третьего – 20 тысяч. Лучшую концепцию и победителя объявят в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Название для нового парка выбирали с помощью голосования. Строительство парка планируют начать не ранее 2021 года.

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