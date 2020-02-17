На Лубянке задержали активиста, приковавшего себя в поддержку фигурантов "Сети"

Столичный активист Константин Фокин приковал себя цепью к дверям главного здания ФСБ на Лубянской площади, за что был вскоре задержан, передает издание "МБХ Медиа". Таким образом мужчина выражал поддержку осужденным фигурантам дела "Сети" (запрещенной и признанной террористической в РФ группировки)

"Ребята из полиции говорят, что я совершил правонарушение, какое не говорят. Они меня на месте не спрашивали, просто затолкали, перекусили цепь", - приводятся слова демонстранта.

Известно, что Фокин держал плакат с надписью "Сидим за Сеть" и что правоохранители увезли его в приемную ФСБ.

Ровно неделю назад, 10 февраля, за инкриминируемую им попытку свержения власти семеро молодых людей получили сроки от 6 до 18 лет колонии строгого режима. Правозащитники и общественные деятели продолжают возмущаться строгостью приговоров и подписывают коллективные письма протеста.